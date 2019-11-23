منافسات جديدة في مسابقة آمال بنغازي وأهداف بالجملة في البراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 نوفمبر 2019, 03:30 مساء
مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

جرت أمس الجمعة عشر مباريات في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي، انتهت ثماني مباريات منها بالفوز.

فاز خالد بن الوليد على استارز بخمسة أهداف لهدف، والأهلي بنغازي على الهدف بخمسة أهداف مقابل هدف، والتحدي على التعاون بهدفين مقابل صفر.

كما فاز الهلال على الشمال بستة أهداف دون مقابل، والسواعد على بنغازي الجديدة بهدفين مقابل هدف، وقاريونس تعادل مع الحرية بهدف مقابل هدف، وفاز أطلس على المروج بثلاثة أهداف مقابل هدف، والسلفيوم على النجم الساحلي بأربعة أهداف مقابل هدف، وانتهت مباراتان بالتعادل: النجمة مع النصر بهدفين لهدفين، والسد مع النجوم بهدف لهدف.

وتشهد بنغازي اليوم السبت تسع مباريات في مسابقة الآمال، ويلتقي السواعد مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين سفيان بدر وأصيل الشيخي، وقار يونس مع استارز بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي والمساعدين سالم المراكبي وشعيب المجبري.

ويلتقي النصر مع النجمة بإدارة الحكم بشير السوسي ومساعده أحمد اشتيوي وخالد سعد، كما يلتقي الشمال مع الأهلي بنغازي بإدارة الحكم نصيب الهواري ومساعده عبدالله الشكري وعصام اشتيوي، أما الرجمة فيلتقي النجوم بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين منير الزلاوي ومعاذ الورفلي.

خالد بن الوليد يتبارى والسد بإدارة الحكم محمد الشحومي ومساعده فتحي الجيلاني والعربي مفتاح، والتحدي يلتقي الأخضر بإدارة الحكم يحيي الوحيشي ومساعده محسن القديري وعبدالله الترهوني، والأنوار يلتقى الطيران بإدارة الحكم المنذر نتفة والمساعدين هشام اشتيوي وربيع الشوشان، كما يلتقي المروج مع شباب الجبل بإدارة الحكم عماد اخريش والمساعدين عبدالعاطي العبد ومعز بلعم.

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