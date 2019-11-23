تجهيز منتخب ليبيا للخماسي في الحديد والصلب استعدادا لأفريقيا

منتخب ليبيا لكرة الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

يدخل منتخب ليبيا لكرة القدم الخماسية داخل الصالات، غدا الأحد، معسكرا بصالة الحديد والصلب بمصراتة يتواصل لمدة أسبوع.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني عبدالباسط النعاس، الدعوة إلى 19 لاعبا للدخول فى المعسكر، وهم: فاتح مسعود (الاتحاد)، ومفتاح العقوري (الأهلي بنغازي)، ومحمد أرحومة (الاتحاد)، وعبدالرحمن عبدالله (السويحلي)، وحسام الوحيشي (الاتحاد)، ومحمد أبوراس (الترسانة)، ومحمد رزق سليمان (أساريا)، ومحمد سليمان الغائب (الاتحاد)، وحسام الورفلي (الاتحاد)، وإبراهيم المهمل (السويحلي)، وأحمد صالح (الهلال)، وعادل الشريف (الأهلي بنغازي)، وإبراهيم المجبري (الأهلي بنغازي)، وأدهم مصطفى (الشط)، وعبدالحليم الشركسية (السويحلي)، وفاضل زكي (الاتحاد)، وحمدي الشوين (السويحلي)، وعلى الشوشان (أبوسليم)، وأحمد عبدالحفيظ (المغرب التطواني).

يذكر أن منتخب ليبيا للصالات تنتظره مشاركة مرتقبة في نهائيات أفريقيا بالمغرب 2020.