أول تعليق من فوزي البنزرتي بعد «الريمونتادا» على منتخب تنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 06:40 مساء
التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

تحدث التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، عن فوز ليبيا أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، وانتهت بفوز «فرسان المتوسط» بهدفين مقابل هدف.

وقال البنزرتي في حوار مع الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك» إنه يوجه شكره للاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على منتخب تنزانيا، وعلى مجهودهم الذي وصفه بـ«الجبار» في فترة المعسكر وفي أثناء المباراة.

وأوضح البنزرتي أنه عمل على ترميم خط الدفاع، بعد الأخطاء التي وصفها بـ«الفظيعة» خلال مباراة تونس، مؤكدا أن الدفاع كان متماسكا أمام تنزانيا عدا لقطة ضربة الجزاء التي جاءت نتيجة «التزحلق» على الخصم وهو أمر ممنوع داخل منطقة الجزاء.

وجدد البنزرتي شكره للاعبين لكن هذه المرة لعودتهم في مباراة تنزانيا بعد تأخرهم بهدف، خاصة بعد حالتهم النفسية السيئة التي اكتسبوها عقب الخساراة في مباراة «نسور قرطاج»، كما شكر الجماهير الليبية التي ساندت الفريق، متمنيا أن يدخل عليهم المزيد من الفرحة في المباريات المقبلة.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره التنزاني بهدفين مقابل هدف، سجل اللاعب مبواتا ساماتا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب سند الورفلي في إدراك هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 68، قبل أن يتقدم أنيس سلتو لفرسان المتوسط بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط بالمجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021).

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