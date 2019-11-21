دولي الأجسام يمنح 3 بطاقات احتراف لبطولة المغرب العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 نوفمبر 2019, 06:10 مساء
جانب من منافسات بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو اللجنة العليا لبطولة المغرب العربي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، أن الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وافق على منح ثلاث بطاقات احتراف في بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام التي ستقام بتونس في الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر المقبل، وبتنظيم مشترك بين الاتحادين الليبي والتونسي لبناء الأجسام.

وأضاف سعيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتحاد الدولي وافق أيضًا على إرسال ثلاثة حكام دوليين للبطولة، وهم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي البولندي باولو، والدوليان الإسبانيان نتاليا وأرماندو.

يذكر أن الرياضي المتحصل على بطاقة الاحتراف تسهل له الحصول على التأشيرة والمشاركة في البطولات العالمية، والحصول على المكافآت المالية.

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