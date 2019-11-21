تعرف على مباريات وحكام الأسبوع الثالث عشر لبراعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 نوفمبر 2019, 05:52 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عن مباريات وحكام الأسبوع الثالث عشر لمسابقة براعم القدم، والذي يشهد 10 مباراة تقام غدًا الجمعة.

على ملعب خالد بن الوليد يواجه براعم النجمة نظيره النصر بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب، والمساعدين مروان فرج وأحمد العجيلي، وبراعم النجوم يستضيف السد بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين فتحي القماطي وشعيب المجبري.

ويقام على ملعب نادي النصر، مباراة بين براعم أستارز وخالد بن الوليد، بإدارة الحكم حسين العبيدي والمساعدين عبدالله الشكري وباسم البرعصي، وبراعم الشمال يستضيف الهلال بإدارة الحكم محمد الجلالي بمساعدة معاذ البرغثي ومهند الشوشان، كما سيواجه الأهلي بنغازي نظيره براعم الهدف، بإدارة الحكم مفتاح الفارسي والمساعدين هشام إشتيوي وعلي البركي.

وبراعم التحدي يستضيف التعاون بإدارة الحكم عزالدين الطيب والمساعدين إسماعيل أشنيبه، وأبوبكر القطعاني، وعلى ملعب نادي الأهلي بنغازي سيجمع لقاء بين براعم أطلس مع المروج، وبنغازي الجديدة يستضيف على ملعبه براعم السواعد بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين منير الزلاوي وأحمد القزيري.

وعلى ملعب خالد بن الوليد تقام مباراة بين براعم الحرية وقار يونس، بإدارة الحكم محمد العبدلي والمساعدين سفيان علي ومحمد لطفي، وعلى ملعب بنينا سيلتقي السلفيوم مع النجم الساحلي بإدارة الحكم حسين الكوافي والمساعدين محسن القديري ومحمد رزق.

بينما تقام يوم السبت مباراة واحدة على ملعب بنينا، ستجمع بين براعم المجاهد أمام نظيره الوحدة، بإدارة الحكم اقويدر المسماري والمساعدين عبدالقادر أبوجمة والحسين عبدالله.

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