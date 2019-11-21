الأوضاع الأمنية تؤجل انطلاقة دوري الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 نوفمبر 2019, 05:42 مساء
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، أن الجمعية العمومية للاتحاد قررت في اجتماعها الذي عقدته أمس بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، تأجيل مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي (2019 - 2020).

وقال صولة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن التأجيل جاء بسبب الأزمة الأمنية بالبلاد، مضيفًا أنه اتفق في الاجتماع على تسلم الأندية كشوفات لاعبيها فئات سنية ودرجة ثانية ودرجة أولى في موعد أقصاه 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن اللاعبين غير المسجلين يعتبرون أحرارا في الانتقال إلى أندية أخرى، وأنه تم الاتفاق أيضًا على إعطاء صلاحيات للاتحادات الفرعية بشأن انطلاق مسابقات الفئات السنية.

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