سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 10:39 مساء
مهاجم المنتخب الوطني أنيس سلتو. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

تحدث مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم الدولي أنيس سلتو، عن فوز فريقه أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستر التونسية؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، وانتهت بفوز «فرسان المتوسط» بهدفين مقابل هدف.

وقال «سلتو» في تصريحات لقناة «218»، إنه كان واثقاً من التسجيل في شباك المنتخب التنزاني، مضيفًا أنه معتاد على اللعب تحت ضغط حيث إنه يلعب الآن لأحد أكبر الأندية التونسية هو النجم الساحلي، كما أنه لعب لزعيم الأندية الليبية الأهلي طرابلس، وهو الأمر الذي واجهه كثيرًا خلال المباريات السابقة.

وكشف «سلتو»: «أهدرت فرصة خطيرة أمام مرمى تنزانيا، إلا أنني كنت واثقاً من تسجيل هدف الفوز خلال المباراة وهو ما حدث بالفعل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، ونجحت في إدخال السعادة والفرحة على الجماهير الليبية خاصة وأن الفوز حافظ لـ"فرسان المتوسط" على حظوظهم في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية».

وفاز المنتخب الوطني، على نظيره التنزاني، بهدفين مقابل هدف، سجل اللاعب مبواتا ساماتا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب سند الورفلي في إدراك هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 68، قبل أن يتقدم أنيس سلتو لفرسان المتوسط بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط بالمجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021).

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