منتخب الصالات يستدعي 19 لاعبًا لمعسكر مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 09:40 مساء
المنتخب الوطني داخل الصالات. (صفحة الاتحاد الليبي عبر فيسبوك)

أرسل الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابا إلى رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم، يُفيد باستدعاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، 19 لاعبًا للدخول في معسكر داخلي بمصنع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، في الفترة ما بين 24 وحتى 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن معسكر المنتخب للصالات، سيبدأ في تمام الرابعة من مساء الأحد المقبل، وذلك في إطار استعداد «فرسان المتوسط» لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

فاتح علي مسعود (الاتحاد)

مفتاح موسى العقوري (الأهلي بنغازي)

عبد الرحمن عبدالله (السويحيلي)

محمد أرحومة أحمد (الاتحاد)

حسام الحبيب الوحشي (الاتحاد)

محمد ميلود أبوراس (الترسانة)

محمد سليمان الغائب (الاتحاد)

حسام عبد الله الورفلي (الاتحاد)

إبراهيم عبدالحميد المهمل (السويحيلي)

أحمد صالح اليمني (الهلال)

عادل محمود الشريف (الأهلي بنغازي)

إبراهيم مصطفى التومي (الشط)

عبدالحليم الصغير الشركسية (السويحيلي)

فاضل زكي سليك (الاتحاد)

حمدي إسماعيل الشوين (السويحيلي)

أحمد عبد الحفيظ عبدالعزيز (أجاكس تطوان - المغرب)

علي مصباح الشوشان (أبو سليم)

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