بالصور: «ليبيانا» يتوج بكأس وذهبية الصداقة لقدامى كرة السلة

فريق «ليبيانا» يتوج بكأس وذهبية الصداقة لقدامى كرة السلة. (إنترنت)

أكد عضو اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة، حسين الجعفري، نجاح البطولة فنيًّا وتنظيميًّا، التي أُسدل عليها الستار أمس بمدينة المنستير التونسية، وساهمت في ربط أواصر الصداقة والمحبة بين اللاعبين.

وأضاف الجعفري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن فريق شركة ليبيانا للهاتف المحمول (ليبيا) توج بكأس وذهبية البطولة وبالعلامة الكامله بـ 8 نقاط، من أربع مباريات آخرها على المستضيف الاتحاد.

كما نال قدامى بنغازي الميدالية الفضية برصيد سبع نقاط لتفوقهم في ثلاث مباريات آخرها على النجم الساحلي التونسي وبنتيجة (41 / 36)، وتوج الاتحاد المنستيري بالميدالية البرونزية وجاء قدامي قصر هلال التونسي رابعًا وقدامى النجم الساحلي خامسًا.

يذكر أن البطولة نظمتها وأشرفت عليها المنظمة الدولية للرياضة والثقافة وباستضافة من نادي الاتحاد المنستيري.