4 تحديات تحاصر منتخب ليبيا رغم الفوز الأفريقي

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

نجح منتخب ليبيا الأول لكرة القدم في الظفر بالنقاط الثلاث، أمس الثلاثاء، بالفوز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مصطفى جنات بمدينة المنستير التونسية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون «كان 2021».

منتخب ليبيا اقتنص ثلاث نقاط مهمة وضعته في دائرة المنافسة، بعد خسارة مريرة بأربعة أهداف مقابل هدف في الافتتاح أمام الجار تونس، متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه الثاني على غينيا الاستوائية بهدف، ليقبع منتخب الأخير في ذيل المجموعة دون نقاط، بينما يتساوى منتخبا ليبيا وتنزانيا في الرصيد بثلاث نقاط.

1- أخطاء فنية

نجح التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني العائد لتدريب منتخب ليبيا، في تصحيح أخطائه الفنية خلال خمسة أيام فقط، فصلت بين مواجهتي تونس وتنزانيا، لكن يظل «فرسان المتوسط» محاصرين في أزمات عدة تبحث عن حل، خصوصا في خط الدفاع الذي عاني من ارتباك شديد، فضلا عن غياب الانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم، والأهم تراجع معدل اللياقة البدنية بشكل كبير وملحوظ.

2- غياب الدوري

ويرجع السبب المباشر وراء ضعف اللياقة البدنية إلى غياب مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم لما يقرب من عامين، وسط مطالب وشد وجذب بين أطراف عدة، ما بين مؤيد ومعارض بشأن إعادة المسابقة الكبرى المتوقفة على خلفية الأحداث السياسية القائمة، وتحديدا في العاصمة طرابلس، لينادي البعض بفتح ملاعب بنغازي لاستقبال المباريات، لإنقاذ الأندية واللاعبين ومن ثم المنتخبات الوطنية.

3- عقد البنزرتي

تلوح في الأفق أزمة أخرى إدارية، تتلخص في مدة عقد التونسي فوزي البنزرتي الذي وقع، حسب إعلان اتحاد كرة القدم الليبي، على عقد لمدة ستة أشهر، وسط أنباء عن تقاضيه 180 ألف دولار خلال تلك الفترة، لكنه سيظل بلا عمل، بعد أن انتهت الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، لتبدأ الجولة الثالثة في يوم 31 أغسطس المقبل، بمواجهة غينيا الاستوائية، أي أن عقد البنزرتي سينتهي قبل تلك المواجهات التي ستبدأ بعد أكثر من تسعة أشهر من الآن.