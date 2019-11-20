الزنكولي: نستعد لأولمبياد طوكيو 2020

الأمين عام للأولمبية الليبية خالد الزنكولي (إنترنت)

اختتم بمدينة زنجبار التنزانية الاجتماع السنوي للأمناء العامين باللجان الأولمبية الأفريقية. وفى تصريح خاص لأمين عام الأولمبية الليبية خالد الزنكولي إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، قال: «الاجتماع شهد مشاركة 54 بلدا وتركز على ضرورة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو».

وأضاف: «يفصلنا عن دورة طوكيو 250 يوما فقط، لذا حثت الدول التي لديها رياضيون متأهلون للاتصال والتنسيق مع لجنة التضامن الأولمبي بشأن عمل برنامج مشترك لتجهيز الرياضيين المتأهلين من خلال المعسكرات التدريبية».

وأشار الزنكولي إلى أنه تم التنسيق مع التضامن الأولمبي بشأن البرنامج الاستعدادي لبطل التجديف الليبي حسين قنبور، المتأهل إلى الأولمبياد المقبل.

يذكر أن دولة النيجر ستستضيف الاجتماع المقبل للأمناء العامين باللجان الأولمبية الأفريقية 2020.