فضيتان لليبيا في أفريقية القوة البدنية كفيف

منتخب ليبيا للقوة البدنية كفيف (أرشيفية : الإنترنت)



توجت ليبيا أمس، الثلاثاء، بميداليتين فضيتين في افتتاح بطولة أفريقيا والعالم «الأفروعالمية» للقوة البدنية كفيف، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

الفضيتان أحرزهما الرياضي علي محمد حسن في وزن 75 كيلوغراما، فضية الصدر بثقل 80 كلغ وفضية المجموع 395 كلغ، وجاء علي في الترتيب السادس عالميا، وفقا لما جاء عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشارك أمس الثلاثاء أيضا الرياضي عبدالمولى الهمالي في منافسات وزن 74 كلغ، وحل رابعا على المستوى الأفريقي والثامن عالميا.

ويتجدد الموعد اليوم الأربعاء بمشاركة ليبية عبر ثلاثة رياضيين، يوسف شحاتة وزن 90 كلغ، وعزالدين الهائل وزن 100 كلغ، ومحمد حسن وزن 125 كلغ.

يذكر أن بطولة «الأفروعالمية» تشهد مشاركة رياضيين من ليبيا ومصر وأوكرانيا وروسيا واليابان وفنزويلا وتشيكا وتركيا.