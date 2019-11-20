بلخير والجمارك في «دولية سوسة للجودو»

جانب من منافسات الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادرها اليوم الأربعاء أن ناديي بلخير والجمارك سيشاركان في بطولة سوسة الدولية للجودو في تونس، وهي البطولة الخامسة والعشرون التي تستضيفها مدينة سوسة التونسية بداية من غد الخميس.

نادي بلخير سيمثله في البطولة سبعة لاعبين وهم: خالد شليق وزن 60 ومحمد قطيط وزن 66 ومحمد المشري 66 وعمران الشويرف 73 ومصطفى المسلاتي 73 وعبدالرحمن عريبي 81 وعبدالرحمن أبوعزة وزن 81، بجانب المدرب طلال التومي والحكم محمد المطبس.

بينما اقتصرت مشاركة نادي الجمارك بالرياضي محمد الزوام والمدرب محمد حميد والإداري إيهاب أبوستة.

وحسب البرنامج المعد من اللجنة المنظمة للبطولة غدا الخميس سيتم رفع الوزن الرسمي لمنافسات اليوم الأول، بينما الجمعة تبدأ التصفيات التمهيدية للأوزان - 60، - 63، - 66، - 70، - 74، - 78، + 78 كلغ، وفى المساء الأدوار النهائية، أما السبت فتقام منافسات أوزان - 48، - 52، - 57، -81، - 90، - 100، + 100كلغ.