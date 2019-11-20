6 فرق في شطرنجية المقاهي بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 01:28 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس جمعية الشطرنج الليبي، أحمد شراطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن جمعيته تجهز لتنظيم بطولة المقاهي الشطرنجية بمشاركة 6 فرق في طرابلس.

وأضاف شراطة أن البطولة بنظام الدوري الكامل، بحيث يواجه جميع اللاعبين بعضهم البعض ذهابا وإيابا على 5 طاولات في كل جولة، وزمن اللعب 20 دقيقة مع إضافة 10 ثوان لكل لاعب.

من ناحية أخرى ينظم الاتحاد الفرعي للشطرنج بدرنة بطولة للدرجة الثالثة باستضافة النادي الأفريقي، وبمشاركة أندية الشلال والنجوم والنوارس وحطين والهضاب واتحاد الفتائح ونسور مرتوبة وتتأهل الفرق أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى للدرجة الثانية.

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