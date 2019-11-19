بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في الكان. (صورة من بث مباشر)

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في قلب الطاولة على ضيفه منتخب تنزانيا، وتحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستر التونسية؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

سجل اللاعب مبواتا ساماتا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب سند الورفلي في إدراك هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 68، قبل أن يتقدم أنيس سلتو لفرسان المتوسط بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط بالمجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021).

ودخل المدير الفني لمنتخب ليبيا، فوزي البنزرتي، المباراة بتشكيل مكون من «أحمد عزاقة، سند الورفلي، المعتصم صبو، علي معتوق، محمد الترهوني، بدر حسن، المعتصم بالله المصراتي، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد صولة، أنيس سلتو».