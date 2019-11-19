تشكيل منتخب ليبيا أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي، فوزي البنزرتي، تشكيل المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره التنزاني، اليوم الثلاثاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستر التونسية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وضم تشكيل المنتخب الوطني، وفقًا لصفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»: «أحمد عزاقة، سند الورفلي، المعتصم صبو، علي معتوق، محمد الترهوني، بدر حسن، المعتصم بالله المصراتي، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد صولة، أنيس سلتو».

المنتخب الوطني يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام تونس بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والظفر بثلاث نقاط في مشواره الأفريقي، في حين يتصدر المنتخب التنزاني المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد أن قلب خسارته في الجولة الأولى بهدف أمام غينيا الاستوائية إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.