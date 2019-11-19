«ليبيانا» يحقق فوزه الثالث وينفرد بصدارة الصداقة لقدامى السلة

فريق شركة ليبيانا في بطولة الصداقة الدولية لقدامى كرة السلة. (إنترنت)

واصل قدامى السلة بشركة ليبيانا، صدارتهم لبطولة الصداقة لقدامى كرة السلة، وبالعلامة الكاملة ست نقاط من ثلاث مباريات.

وفاز فريق ليبيانا أمس على قدامى قصر هلال التونسي، وبفارق سبع نقاط (39 / 32)، وفي المباراة الثانية فاز قدامى الاتحاد المنستيري على النجم الساحلي (59 / 34).

واليوم سيتجدد الموعد مع آخر مباراتين في البطولة قدامي بنغازي سيلتقي النجم الساحلي، وتعقبها مواجهة قوية بين المتصدر ليبيانا والاتحاد المنستيري.

يذكر أن بطولة قدامى السلة ينظمها ويشرف عليها المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، ويستضيفها الاتحاد المنستيري التونسي، وبمشاركة خمس فرق من ليبيا شركة ليبيانا وقدامي بنغازي ومن تونس الاتحاد المنستيري وقصر هلال والنجم الساحلي.