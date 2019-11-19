ليبيا تتوج بذهبية وبرونزية في دولية روما لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 06:32 مساء
البطل العالمي في بناء الأجسام أبوعجيلة سالم أبو راس (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت رياضة بناء الأجسام الليبية تألقا جديدا بتتويجها بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة روما الدولية لبناء الأجسام، التي اختتمت أمس.

وتوج البطل أبوعجيلة أبوراس بذهبية الكلاسيك، كما توج البطل محمد الطبال ببرونزية الفتنس.

يذكر أن رياضة الأجسام الليبية توجت بالعديد من الألقاب العالمية، ومن بينها تتويج البطل صلاح أبوفناس بطلا لأبطال العام بالإكوادور 2013، وتتويج البطل كمال القرقني بكأس وذهبية مستر أوليمبيا بأميركا 2019.

بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين ببطولة العالم بالمغرب 2013 عن طريق البطلين صلاح الدالي وكمال القرقني، بالإضافة إلى العديد من الميداليات عربيا وأفريقيا ومتوسطيا ودوليا.

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