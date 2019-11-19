منتخب ليبيا ينتظر تنزانيا في أول حوار كروي.. الليلة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 03:43 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

يستضيف المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء منتخب تنزانيا على ملعب «مصطفى بن جنات» بمدينة المنستير التونسية لحساب ذهاب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون «كان 2021».

تعد مواجهة ليبيا وتنزانيا هي الأولى ضمن أجندة المواجهات الرسمية بينهما، وتأتي هذه المرة ضمن تصفيات الـ«كان»، حيث يخلو سجل وتاريخ مواجهات المنتخبين من أية مباريات دولية رسمية على كافة الواجهات.

كانت أول وآخر مباراة جمعت المنتخبين في الثالث من شهر ديسمبر العام 2017 في بكينيا ضمن دورة التحدي الودية الدولية، وقاد وقتها منتخب «فرسان المتوسط» المدرب الوطني عمر المريمي، وأسفرت نتيجة المباراة عن التعادل السلبي دون أهداف.

كان منتخب تنزانيا استهل مشواره الافتتاحي ضمن ذهاب الجولة الأولى بفوز على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية الذي كان متقدمًا بهدف نجم «ساسولو» الإيطالي بيدرو مباويانغ، لكن المنتخب التنزاني انتفض وقلب الطاولة على ضيفه بإحرازه هدفين عن طريق محترف «الدفاع الجديدي» المغربي سايمون مسوفا وهدف ثانٍ للاعب فريق «عزام يونايتد» التنزاني، سلوم أبوبكر، ليحصد أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره.

ويخلو رصيد المنتخب الليبي من النقاط بعد بدايته المخيبة والمتعثرة أمام مستضيفه المنتخب التونسي عقب خسارته بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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