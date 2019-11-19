14 فريقا في مسابقة رديف الجبل الأخضر لكرة القدم

جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (المركز الإعلامي)

حدد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الأخضر انطلاق مسابقة الرديف منتصف ديسمبر المقبل، لمواليد 98 / 99 / 2000 + 3 لاعبين من الفريق الأول.

يسمح بمشاركة لاعبين اثنين منهم في كل مباراة ستقام من مجموعة واحدة ومن مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) بمشاركة فرق «الأفريقي» و«الجزيرة» و«الانتصار» و«المنار» و«الصفاء» و«العين» و«دارنس» و«القيروان» و«المجد» و«الشجرة» و«البروق» و«الصقور» و«الجلاء» و«الأنصار».

وفي مسابقة كرة القدم بالجبل الأخضر يشارك في مسابقة الأواسط ثلاث مجموعات، ضمت الأولى فرق «الأنصار» و«نجوم الجبل» و«الانتصار» و«الشجرة» و«دارنس» و«الاستقلال بالبيضاء» و«الاستقلال راس التين» و«ترجي المنصورة».

وتشكلت المجموعة الثانية من فرق نسور مرتوبة» والبرانس» وأكاديمية المحترفين» والتلال» والعين» والقيروان».

أما المجموعة الثالثة فتكونت من أندية «الجزيرة» و«الأفريقي» و«الفداء» و«نجوم الريف» و«الرجاء البيضاوي» و«النوارس» و«الجلاء» و«شباب الجبل».