المختار يهزم الشعلة بثلاثية في آمال بنغازي

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

أجريت أمس الإثنين مباراة واحدة في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي وانتهت بفوز المختار على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراة النهر مع المجاهد بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدين محسن القديري ومعاذ البرغثي.

أما الأربعاء فيتجدد الموعد مع مباراتين، الأولى بين أبوعطني والاستقلال بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي ومساعده عبدالله الترهوني وسالم المراكبي، ويلتقي الحرية والهدف بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين أحمد اشتيوي وعصام اشتيوي.

بينما تقام الخميس مباراة واحدة وتجمع السواحل مع أطلس بقيادة الحكم يحيى الوحيشي والمساعدين سفيان علي ومنير الزلاوي.