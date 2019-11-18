الترهوني: الاتحاد لن يقف على أي لاعب.. ومن يتمرد مصيره الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 11:21 مساء
مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نادر الترهوني. (أرشيفية : إنترنت)

قال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نادر الترهوني، إن النادي لن يقف على أي لاعب يرغب في الرحيل.

وأكد الترهوني، خلال اجتماعه بمكتبه بمقر النادي، اليوم الإثنين، مع عدد من جماهير الفريق، من أجل مناقشة الوضع الحالي لـ«العميد» بشكل عام ولفريق الكرة بشكل خاص، أن من يحاول التمرد على النادي ليس له مكان داخل الفريق، ومصيره الرحيل خارج أسوار القلعة الاتحادية، وفقًا لموقع «ريميسا».

كما طالب الترهوني، الجمعة العمومية للنادي بانتخاب إدارة ليست لديها أية مصالح شخصية، موضحًا أنه يجب أن يكون جمهور الاتحاد صف واحد ليعود النادي لمكانه الطبيعي، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد على الجيل الجديد مع بعض عناصر الخبرة من اللاعبين القدامى.

وأضاف الترهوني أن الاهتمام بالفئات السنية أولوية لإدارة الكرة، وتطوير مدربي الاتحاد أمر مهم، مشددًا على ضرورة التعاقد مع مدرسة عالمية تستطيع تطوير أداء الفرق السنية خاصة في ظل تواجد الخامة الجيدة من اللاعبين.

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