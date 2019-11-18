الموعد والقناة الناقلة للمنتخب الوطني ضد تنزانيا في تصفيات «الكان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 06:14 مساء
مواجهة سابقة للمنتخب الوطني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره التنزاني، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستر التونسية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

موعد المباراة: غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

القناة الناقلة: تنقل قناة «بي إن سبورت 4» مواجهة المنتخب الليبي ضد نظيره التنزاني بشكل حصري، وفقًا لصفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

الملعب: ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

المنتخب الوطني يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام تونس بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والظفر بثلاث نقاط في مشواره الأفريقي، في حين يتصدر المنتخب التنزاني المجموعة برصيد 3 نقاط بعد أن قلب خسارته في الجولة الأولى بهدف أمام غينيا الاستوائية إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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