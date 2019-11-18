2019 تجبر منتخب ليبيا على الثلاث نقاط أمام تنزانيا

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في تونس (المركز الإعلامي)

بخلاف خسارة المنتخب الليبي الكبيرة أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون الـ«كان 2021» يتمسك «فرسان المتوسط» بالثلاث نقاط أمام تنزانيا في مواجهة الغد الثلاثاء.

ويستقبل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم نظيره التنزاني على ملعب مصطفى جنات بالمنستير في تونس ضمن الجولة الثانية من التصفيات وسط تصميم على تحقيق المكاسب لتعويض خسارة تونس من ناحية واقتناص ثلاث نقاط قبل توقف المنافسات من ناحية أخرى.

وبانتهاء الجولة الثانية من التصفيات تخلد للراحة حتى شهر يوليو من العام المقبل الأمر الذي يضعه منتخب ليبيا في الاعتبار لرغبة لاعبيه في الظفر بثلاث نقاط في العام الجاري وقبل توقف المنافسات فترة طويلة.

الثلاث نقاط ستعيد التوازن في المجموعة بالنسبة لـ«فرسان المتوسط» كون تنزانيا متصدرة بثلاث نقاط بعد أن قلب خسارته في الجولة الأولى بهدف أمام غينيا الاستوائية إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعسكر منتخب ليبيا الوطني في مدينة سوسة استعدادا لملاقاة تنزانيا تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومساعده أكرم الهمالي ومدرب حراس المرمي محمد البوسيفي والمعد البدني التونسي جلال الهرقلى.