تنزانيا توجه رسالة قوية لمنتخب ليبيا فور الوصول لتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 02:20 مساء
جانب من مباراة تنزانيا في تصفيات أفريقيا (إنترنت)


وصلت بعثة المنتخب التنزاني إلى مدينة سوسة التونسية لملاقاة منتخب ليبيا الوطني الأول لكرة القدم، غدا الثلاثاء، على أرضية ملعب مصطفى جنات بالمنستير التونسية ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وقد أجرى المنتخب التنزاني مساء أمس الأحد أول حصة تدريبية بأحد الملاعب الجانبية عقب انتهاء تدريبات المنتخب الوطني في رسالة قوية إلى مدى جاهزية الضيوف، حيث فضلوا عدم الراحة وخوض حصة تدريبية مخففة فور الوصول إلى تونس.

المنتخب الوطني يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام تونس بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والظفر بثلاث نقاط في مشواره الأفريقي، في حين يتصدر المنتخب التنزاني المجموعة برصيد 3 نقاط بعد أن قلب خسارته في الجولة الأولى بهدف أمام غينيا الاستوائية إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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