آدم وحشاد مثلا ليبيا في اجتماع دولي للرياضة الجامعية

رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم (أرشيفية : الإنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم وأمينه العام طارق حشاد في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، الذي عقد بمدينة تورينتو الإيطالية.

وفى تصريح للأمين طارق حشاد خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال «شهد الاجتماع استعراض تقرير رئيس الاتحاد وأيضا الأمين العام للاتحاد والتقرير المالي وتمت المصادقة على الميزانية المقترحة وحددت أماكن الدورات القادمة، فدورة الألعاب الرياضية الجامعية الشتوية ستقام بسويسرا 2021، والألعاب الصيفية بالصين 2021، وستستضيف أميركا دورة الألعاب الجامعية الشتوية العام 2023 والألعاب الصيفية تستضيفها روسيا 2023».

وجرت على هامش الاجتماع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية واحتفظ الروسي اوليب ماتيتسن برئاسة المكتب التنفيذي، ونائبه السويسري لويز إيدر، والعضو المالي أندورا من منغوليا، وترأس اللجنة التنفيذية العليا الألماني فرنا يورك، وفي منصب نواب الرئيس لويسانو من البرازيل والأفريقية كابنينا والصيني تشن زين، ومن الدول العربية احتفظ الإماراتي عمر الحائز بمنصبه عضوا بالمكتب التنفيذي، ولم يحالف الحظ مرشحي الجزائر والسعودية ولبنان.