الهلال يهزم الطيران (1/11) في آمال القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 01:20 مساء
مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

حقق فريق الهلال أمس الأحد فوزا عريضا على الطيران في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي بنتيجة (1/11)، وفي بقية النتائج فاز الأهلي بنغازي على قاريونس بثمانية أهداف دون رد، وبنغازي الجديدة على الأنوار بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي بقية مباريات الآمال لهذا الأسبوع يلتقي اليوم الإثنين الشعلة مع المختار بإدارة الحكم منذر العبيدي والمساعدين عبدالله الشكري ومحمد رزق، بينما يلتقي غدا الثلاثاء النهر مع المجاهد والحكم رافع الحوتي والمساعدين محسن القديري ومعاذ البرغثي.

أما الأربعاء فيتجدد الموعد مع مباراتين أبوعطني مع الاستقلال والحكم إبراهيم البرعصي بمساعدة عبدالله الترهوني وسالم المراكبي، والحرية يلتقي الهدف والحكم مصطفى الدرسي والمساعدين أحمد اشتيوي وعصام اشتيوي.

ويشهد الخميس مباراة واحدة تجمع السواحل مع أطلس بقيادة الحكم يحيى الوحيشي والمساعدين سفيان علي ومنير الزلاوي.

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