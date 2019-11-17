بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز

بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز. (فيسبوك)

اختتمت الجمعة الماضي، بطولة فارسات بنغازي، لقفز الحواجز فئة السيدات فقط، وذلك بمقر نادي شهداء بنغازي للفروسية، في حدث أُقيم لأول مرة في ليبيا والثاني على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقيا.

وجاءت نتائج بطولة فارسات بنغازي 2019، وفقًا لصفحة «Affari - أفاري» عبر حسابها على «فيسبوك» على النحو التالي:

- نتائج مباراة الفئة الصغيرة (تمايز)

الترتيب الأول: الفارسة مروة نجم والبراق من نادي فرسان المتوسط

الترتيب الثاني: الفارسة مروة نجم والسراب من نادي فرسان المتوسط

الترتيب الثالث: الفارسة نورا السرحاني والأسطورة من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الرابع: الفارسة زكية العنيزي والأسطورة من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الخامس: الفارسة سجى الأوجلي وياسمين من نادي شهداء بنغازي

الترتيب السادس: الفارسة ندى حسن العبيدي والبراق من نادي فرسان المتوسط

الترتيب السابع: الفارسة رفاه الوسيع ونورهان من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الثامن : الفارسة ندى حسن العبيدي والسراب من نادي فرسان المتوسط

الترتيب التاسع: الفارسة زكية العنيزي وتحية السلام من نادي شهداء بنغازي

الترتيب العاشر: الفارسة نورا السرحاني وتحية السلام من نادي شهداء بنغازي

- نتائج مباراة الفئة الكبيرة (6 Bar)

الترتيب الأول: الفارسة رؤيا الفرجاني ونجم بنغازي من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الثاني: الفارسة رتاج الورفلي والجواد نجم بنغازي من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الثالث: الفارسة ونيسة الصرماني ورعود من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الرابع: الفارسة شهد المجريسي وجنى من نادي شهداء بنغازي

الترتيب الرابع: الفارسة اسماء الهاشمي وفيكتوريا طرابلس

الترتيب الخامس: الفارسة صابرين المقرحي والنجمة طرابلس

الترتيب السادس: الفارسة رناد المنصوري وزعفران من نادي فرسان المتوسط

الترتيب السابع: الفارسة رؤيا الفرجاني ومجستك من نادي شهداء بنغازي

الترتيب السابع: الفارسة روعة الفرجاني ونجمة من نادي شهداء بنغازي

الترتيب السابع: الفارسة رنا العنيزي وجنى من نادي شهداء بنغازي