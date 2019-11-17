بالفيديو: البنزرتي يعترف بالأخطاء في أول ظهور له عقب الخسارة أمام تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 04:39 مساء
التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم (صورة مثبتة من الفيديو)

حرص التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم على تجنب التصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، عقب الخسارة أمام منتخب بلاده، في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون الـ«كان 2021».

وخسر منتخب ليبيا أمام تونس، على أرضها ووسط جماهيرها في ملعب رادس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، الجمعة الماضي، ويدخل «فرسان المتوسط» دون رصيد مواجهة الجولة الثانية في تونس أيضا أمام تنزانيا المتصدر بالفوز على غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف واحد، الثلاثاء المقبل.

وظهر البنزرتي لأول مرة، اليوم الأحد، في فيديو مطول، نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي، عبر «فيسبوك»، برر خلاله أسباب الهزيمة من تونس، قائلا «فوجئت بالنتيجة، وسبق وأن قمت بتدريب منتخب ليبيا، وكنا نفرض ايقاعنا دائما في كل المواجهات، لكن هذه المرة النتيجة كانت مفاجئة بالنسبة لي».

واضاف «الأهداف الأربعة جاءت نتيجة أخطاء ساذجة، حيث اعتمد المنتخب التونسي على الكرات الطولية، خلف خطوط الدفاع، مما أرهق لاعبينا، وتسببت بعض الكرات في تهديد مرمانا».

وأكمل «سنعمل جميعا على تصحيح المسار والأخطاء المشتركة بيننا سواء لاعبين أو مدربين، وأول هذه الأمور التي نعمل عليها ترتيب خطوط الدفاع عبر التوجيهات في التدريبات، فالدفاع ليس معجزة، هو فقط تمركز صحيح، لسد الثغرات أمام المنافسين».

وأوضح «لن أقبل بالأهداف التي سجلها منتخب تونس مرة ثانية، وهدفنا من هذه التصفيات الترشح».

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