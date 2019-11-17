منتخب ليبيا يستعد لأول لقاء رسمي أمام متصدر المجموعة الأفريقية تنزانيا

جانب من تدريبات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)



يستضيف المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، منتخب تنزانيا على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، لحساب ذهاب الجولة الثانية لتصفيات الـ«كان 2021» المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

تعد مواجهة ليبيا لمنتخب تنزانيا أول مواجهة رسمية ضمن تصفيات الـ«كان» حيث يخلو سجل وتاريخ مواجهات المنتخبين من أي لقاءات دولية رسمية على كافة الواجهات.

كانت أول وأخر مباراة جمعت المنتخبين في الثالث من شهر ديسمبر العام 2017 بكينيا ضمن دورة التحدي الودية الدولية، وقاد وقتها منتخب «فرسان المتوسط» المدرب الوطني عمر المريمي، وأسفرت نتيجة المباراة عن التعادل السلبى بدون أهداف.

كان منتخب تنزانيا قد استهل مشواره الافتتاحي ضمن ذهاب الجولة الأولى بفوز على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية الذى كان متقدما بهدف نجم ساسولو الإيطالي بيدرو مباويانغ، لكن المنتخب التنزاني انتفض وقلب الطاولة على ضيفه بإحرازه هدفين عن طريق محترف الدفاع الجديدى المغربى سايمون مسوفا، وهدف ثاني للاعب فريق عزام يونايتد التنزانى سلوم أبوبكر.

بذلك يحصد منتخب تنزانيا أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره، فيما يخلو رصيد المنتخب الليبى من النقاط، بعد بدايته المخيبة والمتعثرة أمام مستضيفه المنتخب التونسي بخسارته بأربعة أهداف مقابل هدف.