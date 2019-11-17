صراع المدارس في مجموعة ليبيا الأفريقية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:41 مساء
التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

ستشهد منافسات المجموعة الأفريقية العاشرة على مستوى تصفيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الـ«كان 2021» بالكاميرون صراعا قويا وتنافسا مثيرا بين أربعة مدربين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة.

منتخب ليبيا الوطني يقوده المدرب الأقدم على صعيد المنافسات والقارة وهو المدرب التونسي فوزى البنزرتى الذى يقود «فرسان المتوسط» للمرة الثانية في تصفيات الكان.

بينما يتولى قيادة نسور قرطاج لأول مرة في تاريخه المدرب التونسي المنذر الكبير فيما تعاقد الاتحاد الغيني مؤخرا مع المدرب الفرنسي سيباستيان مانيه لقيادة منتخب غينيا الإستوائية.

ويعد سيباستيان تلميذا للمدرب العجوز كلود روا الذى سبق أن عمل الى جانبه كمدرب مساعد لمدة تسع سنوات مع العديد من المنتخبات الافريقية بينما أسند الاتحاد التنزاني مهمة تدريب منتخب تنزانيا للمدرب امافوبى وهو من المدربين المحليين بتنزانيا.

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