بالصور: «غورماهيا» الكيني يسلم رسالته في بنغازي بعد غياب 27 عاماً

فريق الهلال يتعادل في مباراته الودية مع غورماهيا الكيني (المركز الإعلامي)

تعادل فريق الهلال في مباراته الودية مع «غورماهيا» الكيني بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، السبت، كبادرة لفك الحظر عن الملاعب الليبية، وحث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف» على اتخاذ الخطوة، كرسالة أولى وهدف رئيسي للمباراة والزيارة.

افتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب أسامة بلعيد في الدقيقة السادسة، فيما تعادل جورماهيا في الدقيقة 35 من المباراة.

تعد هذه أول مباراة دولية ودية تجرى في الملاعب الليبية منذ عدة سنوات، بسبب الحظر المفروض على الملاعب، والذي كبد الفرق الليبية والمنتخبات متاعب السفر لأداء المباريات خارج البلاد.

وساهم فريق «غورماهيا» الكيني أحد أبرز وأشهر فرق الأندية في كينيا بعودته إلى مدينة بنغازي لملاقاة فريق «الهلال» ودياً بعد غياب طويل دام قرابة 27 عاماً منذ آخر ظهور للفريق في مدينة بنغازي حين زارها لأول مرة رسميًا العام 1992 حين التقى بفريق «الاتحاد» على ملعب المدينة الرياضية ببنغازي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا في لقاء الذهاب، ووقتها فاز فريق «الاتحاد» بهدف لصفر سجله لاعبه رياض جمعة.

ويعد «غورماهيا» ثاني فريق كيني يقابله «الهلال»، حيث سبق لفريق «الهلال» أن التقى رسمياً لأول مرة فريق «أولينزي ستارز» الكيني في آخر ظهور أفريقي له العام 2017 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز فريق «الهلال» ذهاباً بالقاهرة بهدف لصفر أحرزه لاعبه أحمد العبار، فيما تفوق الفريق الكيني على ملعبه إيابًا بهدف لصفر وحسم بطاقة الترشح لصالحه بركلات الترجيح.

ويزور فريق «غورماهيا» الكيني مدينة بنغازي لملاقاة مستضيفه فريق «الهلال» وديًا بملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن تحضيرات فريق «الهلال» للاستحقاقات المقبلة، كما أنها أول مباراة دولية يحتضنها ملعب «شهداء بنينا» الدولي منذ آخر مباراة دولية رسمية استقبلها الملعب الدولي، التي أُقيمت في الخامس من شهر أبريل من العام 2013 بحضور جماهير كبيرة، وجمعت فريق «النصر» وضيفه فريق «الجيش» المغربي ضمن إياب الدور الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لهدف.

وتهدف زيارة بطل كينيا إلى بنغازي كمحاولة ومساهمة مباشرة نحو إشهار رسالة طلب رفع الحظر عن الملاعب الليبية بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، حيث سبق وطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم برفع الحظر عن الملاعب.

فريق الهلال يتعادل في مباراته الودية مع غورماهيا الكيني (المركز الإعلامي)

فريق الهلال يتعادل في مباراته الودية مع غورماهيا الكيني (المركز الإعلامي)

فريق الهلال يتعادل في مباراته الودية مع غورماهيا الكيني (المركز الإعلامي)