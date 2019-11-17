بالصور: 15 متنافسا في سباق أقوى رجل في طبرق

نادي المختار الرياضي بطبرق يشهد بطولة أقوى رجل (إنترنت)

اختتمت بنادي المختار الرياضي بطبرق بطولة أقوى رجل بطبرق بمشاركة 15 مشاركا من مدينة طبرق وبرعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية.

من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة المسابقة، رافع آدم، السبت في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «استضاف نادي المختار بمدينة طبرق ولأول مرة بطولة أقوى رجل في طبرق بمشاركة 15 مشاركا من شباب المدينة بإشراف مجلس الرياضة ورعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية».

وأضاف آدم «المسابقة عبارة عن خمسة ألعاب في جر سيارة نوع جيب، وحمل كيس ثقيل من الرمل، وحمل وزن كبير من الحديد، ودحرجة إطار بلدوزر (كاشيك)، وجر إطار كبير، وأنه تمت عملية التقييم بالسرعة والاتزان».

حضر مراسم اختتام المسابقة عدد كبير من جماهير مدينة طبرق، وبحضور رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية.

نادي المختار الرياضي بطبرق يشهد بطولة أقوى رجل (إنترنت)

نادي المختار الرياضي بطبرق يشهد بطولة أقوى رجل (إنترنت)

نادي المختار الرياضي بطبرق يشهد بطولة أقوى رجل (إنترنت)

نادي المختار الرياضي بطبرق يشهد بطولة أقوى رجل (إنترنت)