ووشو ليبيا يبدأ معسكره الخارجي بصفاقس

الاتحاد الليبي للووشو يرتب لمعسكر خارجي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين الإداري بالاتحاد الليبي للوشو، خالد زيدان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» السبت أن منتخب ليبيا للوشو دخل معسكرا بمدينة صفاقس التونسية يتواصل لعشرة أيام استعدادا لبطولة أفريقيا للوشو تخصص للعروض التي تستضيفها الجزائر في أبريل المقبل.

يضم المنتخب الرياضيين مهند الشارف ومحمد العماري وعبدالحفيظ الضبع ومحمد الضبع وعبدالمالك الشريف والشقيقين محمد وعبدالرحمن الشتيوي والمدربين التونسي الأسعد أبوقرة والمحلي عبدالرزاق عمر.

وأضاف زيدان أن المنتخب سيقيم بعد عودته معسكرا بطرابلس تحت إشراف المدرب المصري خلاف محمد عمر.