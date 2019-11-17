6 انتصارات وتعادل في آمال القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 نوفمبر 2019, 02:46 مساء
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقات الفئات السنية لكرة القدم ببنغازي وتحديدا في مسابقة الآمال، حيث جرت أمس السبت، سبع مباريات أسفرت عن فوز السد على السواعد بهدفين لهدف، والنصر على النجوم بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفاز التحدي على الشمال بثلاثة أهداف مقابل صفر، وأستارز على الرجمة بهدفين مقابل هدف، والتعاون على النجمة بهدفين مقابل صفر، وفوز خالد بن الوليد على شباب الجبل بالانسحاب، وتعادل المروج والصداقة بهدف لكل منهما.

وتقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات في مسابقة الآمال ببنغازي، ويلتقي قار يونس مع الأهلي بنغازي، والأنوار يتبارى مع بنغازي الجديدة، والهلال يواجه الطيران.

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