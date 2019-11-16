مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 10:01 مساء
جانب من لقاء الهلال مع فريق جورماهيا الكيني في ملعب شهداء بنينا ببنغازي. (بوابة الوسط).

انتهت مباراة الهلال الودية مع جورماهيا الكيني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهو اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، مساء اليوم السبت.

المباراة جاءت كبادرة لفك الحظر عن الدوري الليبي وحث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على اتخاذ قرار لإقامة المباريات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية على الملاعب الليبية، وقد شهدت افتتاح الهلال تسجيل هدفي اللقاء عن طريق اللاعب أسامة بلعيد في الدقيقة السادسة، فيما تعادل جورماهيا في الدقيقة 35 من المباراة.

وهذه أول مباراة دولية ودية تجرى في الملاعب الليبية منذ عدة سنوات بسبب الحظر المفروض على الملاعب، والذي كبد الفرق الليبية والمنتخبات متاعب السفر لأداء المباريات خارج البلاد.

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