كارة: رباعية تونس تستدعي حساب كل المسؤولين عن الرياضة في ليبيا

لاعب المنتخب الليبي السابق، نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المحلل الرياضي ولاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق، نادر كارة، فقدان المباراة الأولى في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدف مخجلة.

وأكد كارة أن نتيجة مباراة الديربي تستدعي محاسبة مدرب المنتخب واتحاد الكرة وهيئة الشباب والرياضة، مع العمل على إعادة بناء الكرة الليبية بشكل كبير.

وقال كارة في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إننا بحاجة إلى عمل جاد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».

سبق لنادر كارة في تصريحاته أن انتقد الأمين العام لاتحاد الكرة، واعتبر وجوده خطأ في هذا المكان، لأنه يتحكم في مفاصل اتحاد اللعبة.