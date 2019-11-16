كارة: رباعية تونس تستدعي حساب كل المسؤولين عن الرياضة في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 16 نوفمبر 2019, 06:20 مساء
لاعب المنتخب الليبي السابق، نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المحلل الرياضي ولاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق، نادر كارة، فقدان المباراة  الأولى في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدف مخجلة.

وأكد كارة أن نتيجة مباراة الديربي تستدعي محاسبة مدرب المنتخب واتحاد الكرة وهيئة الشباب والرياضة، مع العمل  على إعادة بناء الكرة الليبية بشكل كبير.

وقال كارة في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إننا بحاجة إلى عمل جاد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».

سبق لنادر كارة في تصريحاته أن انتقد الأمين العام لاتحاد الكرة، واعتبر وجوده خطأ في هذا المكان، لأنه يتحكم في مفاصل اتحاد اللعبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

9 وصايا في استخدام الشموع