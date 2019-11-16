نجل أول سكرتير للاتحاد العربي يحفظ حق ليبيا في التأسيس ويطلب الدعم

صالح دراويل مع نجله نبيل (أرشيفية : الإنترنت)

قال نبيل دراويل نجل صالح دراويل، أول سكرتير عام للاتحاد العربي لكرة القدم، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «مندهش ومتأسف من تجاهل موقع الاتحاد العربي الإلكتروني لتاريخ ومكان تأسيس الاتحاد الذي تأسس في طرابلس بليبيا العام 1974، حيث ترأسته عناصر ليبية لمدة أكثر من عام: عبداللطيف بوبكر الرئيس، وصالح دراويل الأمين العام».

وطالب نجل الأمين العام السابق الاتحاد العربي بعدم التجاهل، كما دعا الإعلام الرياضي الليبي إلى تناول الموضوع وكذلك اتحاد الكرة عن طريق مخاطبة الاتحاد العربي لتعديل الأمر، حتى لا يضيع حق الراحلين سواء أول رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم أو الأمين العام.

صالح دراويل (أرشيفية : الإنترنت)