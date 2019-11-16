الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 16 نوفمبر 2019, 03:47 مساء
نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع (أرشيفية : الإنترنت)

أكد اللاعب ونائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع، أن التغيير في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم طال المدربين عدة مرات وكذلك الإداريين، حيث تم تغييرهم عديد المرات ولم نصل إلى الخلل بعد، وربما علينا أن نقوم بتجربة جديدة وهي تغيير المكتب التنفيذي للاتحاد، فقد يكون الخلل في عدم وجود سياسة فاعلة للمنتخبات الوطنية وعليهم تقبل ذلك بروح رياضية.

وقال الشرع في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت إن «النتيجة موجعة بالخسارة في أول مباراة بالتصفيات الأفريقية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام تونس، ولا بد من البحث عن الحلول بكل شجاعة، فالوسط الرياضي لم يعد يتحمل مزيدا من الإخفاق».

ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة تنزانيا في ثاني جولات التصفيات، الثلاثاء المقبل، حيث تضم المجموعة العاشرة أيضا منتخب غينيا الإستوائية.

وخسر منتخب ليبيا مواجهة تونس، أمس الجمعة، على ملعب رادس، في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، بنتيجة كبيرة (1/4).

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