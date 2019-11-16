حالة وفاة تفصل الشلماني عن المنتخب بين رحلتي تونس وتنزانيا

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قدم المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم والأمين العام وجميع العاملين بالاتحاد أحر التعازي إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، في وفاة المغفور لها والدته.

كما شارك التعازي أيضا بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الموجودة في تونس وكل الأسرة الرياضية في ليبيا، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، اليوم السبت.

وتلقى الشلماني نبأ وفاة والدته، بعد ساعات من خسارة المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف أمام تونس، على ملعب الأخير «رادس»، في افتتاح تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، مما استلزم وجود الشلماني.

ويستعد المنتخب الليبي لحزم حقائبه والسفر إلى تنزانيا لملاقاة منتخبها في ثاني جولات التصفيات، الثلاثاء المقبل، وسط ترقب سفر الشلماني وملازمته الفريق الوطني من عدمها.