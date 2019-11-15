تشكيل منتخب ليبيا أمام تونس في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي، فوزي البنزرتي، تشكيل المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره التونسي في اللقاء المرتقب بينهما في التاسعة من مساء اليوم.

تشكيل منتخب ليبيا أمام تونس في تصفيات أمم أفريقيا

وضم تشكيل المنتخب الوطني «محمد نشنوش، سند الورفلي، ناجي دراه، علي معتوق، محمد الترهوني، بدر حسن، المعتصم بالله المصراتي، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد صولة، أنيس سلتو».

موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

ويحل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم ضيفًا على جاره التونسي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، ضمن أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو بطولة الأمم المقبلة بالكاميرون 2021، عن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وانضم 16 محترفا إلى عناصر اللاعبين المحليين المختارين لمباراتي تونس وتنزانيا، حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته مع فريقه «الرجاء البيضاوي» المغربي، بينما تأكد غياب المحترف بصفوف فريق «كروتوني» الإيطالي أحمد بن علي، بسبب الإصابة، ويمثل غيابه خسارة كبيرة لـ«فرسان المتوسط»، بجانب معتز المهدي اللاعب المحلي الغائب؛ بسبب ظروف عائلية خاصة به، كما غاب عن أحد التدريبات الحارس الدولي محمد نشنوش؛ بسبب إصابته بنزلة برد خفيفة ألزمته راحة موقتة، دون أن تعيقه عن مواصلة الاستعداد.