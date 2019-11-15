«الفرسان» ضيوف «النسور» على ملعب رادس.. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 11:05 صباحا

يحل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم ضيفًا على جاره التونسي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، ضمن أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو بطولة الأمم المقبلة بالكاميرون 2021، عن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا تنزانيا وغينيا الاإستوائية، حيث اكتمل الإثنين الماضي وصول المحترفين إلى تونس.

انضم 16 محترفاً إلى عناصر اللاعبين المحليين المختارين لمباراتي تونس وتنزانيا، حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته مع فريقه «الرجاء البيضاوي» المغربي، بينما تأكد غياب المحترف بصفوف فريق «كروتوني» الإيطالي أحمد بن علي، بسبب الإصابة، ويمثل غيابه خسارة كبيرة لـ«فرسان المتوسط»، بجانب معتز المهدي اللاعب المحلي الغائب؛ بسبب ظروف عائلية خاصة به، كما غاب عن أحد التدريبات الحارس الدولي محمد نشنوش؛ بسبب إصابته بنزلة برد خفيفة ألزمته راحة موقته، دون أن تعيقه عن مواصلة الاستعداد.

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أما تشكيلة المحترفين فضمت كلاً من مؤيد اللافي «اتحاد العاصمة الجزائري»، سند الورفلي «الرجاء البيضاوي» المغربي، أحمد شلبي «الاتحاد السكندري» المصري، محمد الترهوني «سموحة» المصري، هيثم ضانة «هلال الشابة» التونسي، علي معتوق «الملعب» التونسي، المعتصم المصراتي «غميارش» البرتغالي، حمدو الهوني «الترجي» التونسي، مهند عيسى إيتو وأنيس سلتو «النجم الساحلي» التونسي»، بدر حسن «الباطن» السعودي، زكريا الهريش وصالح الطاهر «اتحاد طنجة» المغربي، إسماعيل التاجوري «نيويورك سيتي» الأميركي، مفتاح طقطق «المصري» المصري، محمد صولة «الرفاع» البحريني.

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