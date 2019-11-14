اتحاد الطائرة يدعو عموميته للاجتماع بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 14 نوفمبر 2019, 09:35 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، أن الاتحاد العام للعبة وجه الدعوة لأعضاء جمعيته العمومية؛ لحضور الاجتماع الذي سيعقد بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر الجاري.

وأوضح صولة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتحاد وجه دعوة الحضور أيضًا للأندية الآتية: 

من منطقة البطنان (الهلال والأندلس والمختار وبدر الجغبوب والبطنان والرباط والتقدم والروابي والكفاح والشرق والقادسية). ومن منطقة الجبل الأخضر (الصداقة والتلال والمنار والأخضر والفداء والأفريقي).

ومن منطقة أجدابيا (البراق والخليج والتوعية والتضامن والبيضان وجوهرة الصحراء). ومن منطقة بنغازي (الأهلي بنغازي والنصر والهلال والنجم الساحلي والمروج والمدينة).

ومن منطقة الجبل الغربي (الشروق وككلة والوحدة وقصر وأمس والشموخ ونجم الريف والجبل والعبور والنضال). ومن المنطقة الجنوبية نادي القرضابية، ومن طرابلس (الشارع الغربي وشهداء أبوعرقوب وترهونة وشباب الغار وأهلي طرابلس والاتحاد والترسانة ونجوم المحلة). ومن المرقب (الإشعاع والهدي والأفريقي زليتن).

ومن منطقة مصراتة (السويحلي والاتحاد المصراتي والتحدي والتصدي). ومن المنطقة الغربية (الجزيرة وأساريا والانتصار وصقور العلالقة والأولمبي ونجوم صرمان).

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