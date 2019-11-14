تعرف على مباريات وحكام الأسبوع الثاني عشر لبراعم القدم ببنغازي

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل وبنجاح كبير مسابقات الفئات السنية لكرة القدم ببنغازي، حيث تقام غدًا الجمعة 9 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لهذه المسابقة.

على ملعب نادي التحدي يواجه فريق النجمة نظيره السواعد بإدارة الحكم محمد الجلالي، والمساعدين أحمد القزيري، وباسم البرعصي.

وعلى ملعب أهلي بنغازي براعم أستارز يلتقي الشمال، بإدارة الحكم محمد العبدلي بمساعده أحمد ضيف وعصام إشتيوي، وبراعم السد يستضيف الهدف بإدارة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين سالم المراكبي وشعيب المجبري.

وعلى ملعب نادي النجوم سيجمع اللقاء براعم الوحدة مع النجم الساحلي، بإدارة الحكم يحيي الوحيشي والمساعدين علي البركي والعربي مفتاح، وعلى ملعب بنغازي الجديدة ستكون هناك مواجهة تجمع بين براعم الهلال وأهلي بنغازي، بإدارة الحكم محمد يونس، والمساعدين مروان فرج وأحمد العجيلي.

ويستضيف المروج نظيره التحدي، بإدارة الحكم أحمد البوعيشي والمساعدين معتز بلعم وحسن عبدالله، كما يستضيف ملعب بنغازي الجديدة براعم الحرية مع المجاهد، بإدارة الحكم إبراهيم البرعصي، والمساعدين فتحي القماطي وربيع الشوشان.

وعلى أرضية ملعب بنينا ستقام مباراتان الأولى تجمع الطيران مع النجوم، بإدارة الحكم منذر العبيدي، والمساعدين سفيان علي ومعاذ البرغثي، وتعقبها مباراة براعم الأخضر مع النصر الحكم حسين العبيدي والمساعدين محسن القديري ومحمد رزق.

والسبت سيتجدد الموعد مع مباراتين بملعب خالد بن الوليد لقاء براعم بنغازي الجديدة مع أطلس بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين شعيب المجبري وأحمد العجيلي، وعلى أرضية ملعب أهلي بنغازي سيلتقي براعم المختار مع قار يونس، بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين أصيل الشيخي وباسم البرعصي.