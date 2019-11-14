مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس

مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي. (أرشيفية : إنترنت)

قبل انطلاق المواجهة الكروية المرتقبة وديربي الجوار الكبير بين منتخب ليبيا الوطني لكرة القدم ومستضيفه المنتخب التونسي غدًا الجمعة، بملعب رادس بتونس، ضمن جولة الذهاب الافتتاحية لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة لتصفيات الـ«كان» (الكاميرون 2021).

وتشهد المواجهة لأول مرة في تاريخ مواجهات المنتخبين الليبي والتونسي حواراً تونسياً - تونسياً من خارج خطوط الملعب، وأول مواجهة تجمع البنزرتي مدرب المنتخب الوطني ومواطنه المنذر الكبير مدرب المنتخب التونسي الذي يقود منتخب بلاده لأول مرة رسمياً في تصفيات الـ«كان» في مواجهة عميد المدربين في تونس والمدرب الأقدم على صعيد القارة الأفريقية فوزي البنزرتي الذي سبق أن قاد منتخب بلاده، تونس، في سبع مباريات دولية رسمية تفوق في ثلاث مباريات وسجل التعادل في أربع مباريات ولم يفقد نتيجة أي مباراة على مستوى الـ«كان» خلال ثلاث فترات مختلفة ومع ثلاثة أجيال مختلفة.

كان أول ظهور للبنزرتي كمدرب لنسور قرطاج في نهائيات الـ«كان» التي استضافتها تونس العام 1994 وتولى المهمة موقتاً عقب إقالة يوسف الزواوي الذي قاد المنتخب التونسي في مباراة الافتتاح التي فقدها أمام منتخب مالي وخسرها بهدفين لصفر، وقاد البنزرتي منتخب بلاده للمرة الأولى أمام منتخب جمهورية الكونغو وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف ليتسلم المهمة من بعده المدرب البولندي هنري كاسبارجاك، ثم عاد البنزرتي ليقود منتخب بلاده للمرة الثانية وبصورة موقته العام 2010 في نهائيات بطولة أفريقيا الـ«كان» (الغابون 2010) وقاد منتخب بلاده في ثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل أمام كل من زامبيا بهدف لهدف وأمام الغابون دون أهداف وأمام الكاميرون بهدفين مقابل هدفين.

كانت المرة الثالثة والأخيرة التي يقود فيها البنزرتي منتخب بلاده في تصفيات الـ«كان» النسخة الماضية 2018، حيث تولى المهمة خلفاً لنبيل معلول وقاد منتخب بلاده في ثلاث مباريات رسمية ضمن تصفيات الـ«كان» حيث فاز في جميعها أمام كل من سوازيلاند والنيجر ذهاباً وإياباً.

أما مسيرة المدرب فوزي البنزرتي مع المنتخب الليبي في تصفيات الـ«كان» فبدأت العام 2007 خاض خلالها سبع مباريات على مستوى تصفيات الـ«كان» فاز في أربع مباريات وخسر نتيجة مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وسجل التعادل في أول ظهور له مع منتخب ليبيا في تصفيات الـ«كان» بهدف لهدف أمام منتخب الكونغو في كينشاسا، ثم خسارة أمام غانا بثلاثية وفاز على الغابون بهدف لصفر وفاز ذهاباً وإياباً على ليسوتو ثم فاز بهدف على غانا بطرابلس وخسر أمام الغابون بهدف لصفر في ليبرفيل.

مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي. (أرشيفية : إنترنت)

مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي. (أرشيفية : إنترنت)