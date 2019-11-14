4 ليبيين في عالمية المبارزة بسويسرا

جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس المبارزة الليبي عزالدين القاضي مشاركة ليبيا في بطولة العالم للمبارزة، التي ستقام بسويسرا في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وقال القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن البطولة يشارك فيها 4 مبارزين وهم خالد أبوهديمة وعبدالسلام أبوجطيلة وأبوبكر القاضي وعبدالمالك القاضي، والمدرب سراج الدين التاجوري.

يذكر أن منتخب المبارزة الليبي يواصل استعداداته لهذا الحدث العالمي من خلال معسكره المشترك مع المنتخب الإيطالي بمدينة تيزنيت الإيطالية.

وسبق للمبارزة الليبية أن حققت العديد من النتائج الجيدة، من بينها تتويج اللاعب خالد أبوهديمة بذهبية أفريقيا، التي جرت بجنوب أفريقيا، وبرونزية أفريقيا للشباب بالجزائر 2019، وبرونزية الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019.