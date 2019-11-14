تذاكر مباراة المنتخب الوطني وتونس «مجانا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 14 نوفمبر 2019, 05:29 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أكد مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضية بطرابلس، حمزة المهدوي، أنه تم ترتيب نقل 50 شخصية بين إعلاميين وقدامى رياضيين إلى تونس دعما وتشجعيا ومساندة المنتخب الوطني في مباراة تونس المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

وأضاف المهدوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه سيتم منح 1500 تذكرة مجانية سيتم توزيعها على الجماهير الرياضية القاصدة تونس أو المقيمة هناك.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة سخرت الإمكانات كافة للمنتخب الأول من أجل تقديم نتيجة إيجابية في هذه التصفيات.

ويستهل «فرسان المتوسط» مشوارهم بالتصفيات الأفريقية أمام المنتخب التونسي بملعب رادس الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية في 19 من الشهر ذاته.

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