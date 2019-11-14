جورماهيا الكيني يصل بنغازي استعدادا لمواجهة الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 14 نوفمبر 2019, 04:38 مساء
مباراة سابقة لفريق الهلال في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

وصل، أمس الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جورماهيا الكيني إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال وديا على ملعب شهداء بنينا، في تمام الخامسة مساء السبت المقبل.

جورماهيا يعد بطل الدوري الكيني 18 مرة، وبطل كأس الكؤوس الأفريقية وكأس شرق أفريقيا ثلاث مرات، ويشارك الهلال الليبي في لقائه الودي بهدف المساهمة في في إشهار رسالة طلب رفع الحظر عن الملاعب الليبية بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

يشار إلى أن هذه هي أول مباراة دولية ودية تجرى في الملاعب الليبية منذ عدة سنوات بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية، حيث تكبدت الفرق الليبية والمنتخبات متاعب السفر والخروج المبكر من جميع التصفيات.

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