بالصور.. افتتاح ملعب خماسي بحقل الآمال النفطي

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 11:08 مساء
افتتاح ملعب خماسي بحقل الآمال النفطي, 13 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

افتتحت إدارة حقل الآمال النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية ملعب خماسي لممارسة رياضة كرة القدم للمستخدمين والموظفين التابعين للشّركة.

وأقامت شركة الهروج لهذه المناسبة احتفالية حضرها عدد من المسؤولين ومراقب ومديري الإدارات بالحقل، وعدد من الشخصيات البارزة وممثلين عن الأندية الرياضية بمدن الواحات.

وقال مدير اللجنة الرياضية بالحقل، عزالدين الحداد لـ«بوابة الوسط» إنّ الملعب سيوفر على لاعبي فريق الحقل السّهولة في التمرين والتدريب وإقامة مباريات داخلية وخارجية مع فرق دوري الحقول النفطية لجميع الشركات، كما أنه يعتبر منفس ترفيهي لمستخدمي الحقل.

وأضاف عبدالله القباصي، أحد العاملين بالحقل أن عملية تجهيز ملعب حقل النافورة بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.

فيما جرت مباراة مع قبل موعد الإفتتاج حضرها الضيوف كأول مباراة تقام على أرضية الملعب.

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