هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس

الجماهير الليبية, (أرشيفية : الإنترنت)

قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة التكفل بدفع 1500 تذكرة للجمهور الرياضي لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام تونس ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويلتقي المنتخب الليبي ونظيره التونسي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021، يوم الجمعة المقبل على أرض التوانسة.

وأوضح بيان الهيئة اليوم، أنها ستتكفل أيضا بنقل 30 إعلاميا رياضيا و20 من قدامى اللاعبين لحضور المباراة.

صدمة ثانية في منتخب ليبيا قبل مواجهة تونس

وتلقى المنتخب الوطني صدمة، قبل أيام عندما تعرض المدافع الدولي سند الورفلي لإصابة في مباراة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي، السبت الماضي.

وذكرت مصادر من إدارة المنتخب الليبي الذي يقيم معسكرا خارجيا بمدينة سوسة التونسية إلى «بوابة الوسط» أن إصابة سند الورفلي عبارة عن التواء في مفصل الرجل وانتفاخ في مكان الإصابة، حيث خضع صباح الأحد للعلاج والكشف الطبي بالمغرب.

التقرير الطبي الصادر من المغرب أكد حاجة سند الورفلي إلى راحة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في مباراتي المنتخب أمام تونس ثم تنزانيا في تصفيات أفريقيا.